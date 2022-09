Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Ucrainei a invins sambata, in deplasare, formatia Armeniei, scor 5-0, intr-un meci din cadrul grupei 1 a Diviziei B din Liga Natiunilor, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Daca Naționala Romaniei are o singura victorie și 3 infrangeri in grupa B3, cea a Moldovei a invins liderul, Letonia, cu 2-1 in cel de-al cincilea meci din grupa D1 a Ligii Națiunilor, ediția 2022/2023 și a ajuns la 3 victorii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul international Gheorghe Popescu a declarat ca nationala Romaniei nu are spirit, iar jucatorii nu "simt tricoul". El nu crede ca "tricolorii" vor putea castiga meciurile din Liga Natiunilor cu Finlanda si Bosnia-Hertegovina, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nationala masculina de volei a Romaniei s-a calificat la Campionatul European din 2023, sambata seara, dupa ce a invins echipa Albaniei cu scorul de 3-0 (25-13, 25-19, 25-17), la Tirana, in ultimul sau meci din Grupa G a preliminariilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a invins, duminica, scor 30-22, selectionata Uruguayului, intr-un meci test disputat la Montevideo, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Nationala de rugby a Irlandei a castigat pentru prima data in istorie un meci-test disputat in Noua Zeelanda, contra All Blacks, invingand sambata cu 23-12 (10-7) in partida disputata la Dunedin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Albaniei, cu scorul de 76-62 (21-18, 20-20, 15-8, 20-16), duminica seara, la Durres, in ultimul sau meci din Grupa B a primei faze a precalificarilor Campionatului European - FIBA EuroBasket 2025. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nationala de rugby a Argentina, la primul meci sub comanda selectionerului australian Michael Cheika, a invins-o pe cea a Scotiei cu scorul de 26-18 (18-6), sambata, la San Salvador de Jujuy, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…