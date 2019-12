Stiri pe aceeasi tema

- ​Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Tianjin Tianhai, în etapa a 30-a, ultima, a campionatului de fotbal al Chinei, informeaza News.ro. Au marcat Wu Xi '10 si Alex Teixeira '68 (p). Oaspetii…

- Cosmin Olaroiu (50 de ani), antrenorul lui Jiangsu Suning, ar putea s-o preia pe naționala Chinei. Dupa ce l-a schimbat in martie 2018 pe Fabio Capello la Suning, Olaroiu ar putea sa preia o alta echipa care a demis un italian celebru. Antrenorul roman e pe lista celor in cursa pentru postul de selectioner…

- Marcello Lippi, in varsta de 71 de ani, a semnat cu federatia din China in 2016. Presa din China a conceput deja o lista de posibili inlocuitori pentru prima reprezentativa, iar Cosmin Olaroiu e unul dintre favoriti. Antrenorul roman o pregateste pe Jiangsu Suning din martie 2018, iar in acest…

- Cosmin Olaroiu este printre principalii favoriți la preluarea bancii tehnice a naționalei Chinei. Marcelo Lippi și-a anunțat demisia de la carma reprezentativei din Asia, iar jurnaliștii au aflat ca Federația Chineza de Fotbal il ia in calcul și pe antrenorul roman.Citește și: Mugur Isarescu,…

- TSG Hoffenheim a invins in deplasare formatia FC Koln cu scorul de 2-1 (0-1), intr-un meci disputat vineri in campionatul german de fotbal Bundesliga, si a urcat pe locul 2 in clasament. Oaspetii s-au impus prin golurile inscrise de Sargis Adamyan (48) si Jurgen Locadia (98, penalty).…

- Consiliul FIFA reunit in Shanghai, joi, a luat decizia unanima ca ediția din 2021 a Campionatului Mondial al Cluburilor sa fie organizata pe teritoriul Chinei, potrivit Mediafax.Incepand din 2021, Campionatul Mondial al Cluburilor va avea parte de un nou format, insa FIFA nu a oferit mai multe…

- Tenismenul sarb Novak Djokovici va pierde locul I ATP in favoarea spaniolului Rafael Nadal la 4 noiembrie, informeaza lequipe.fr.Djokovici, detinatorul trofeului, a fost eliminat, vineri, de grecul Stefanos Tsitsipas, numarul 7 mondial, in sferturile de finala ale turneului de la Shanghai,…

- Cosmin Olaroiu, antrenorul lui Jiangsu Suning, a obținut o victorie mare in campionatul Chinei. Echipa romanului s-a impus pe teren propriu in fața campioanei și a liderului din Superliga Chinei, Guangzhou Evergrande, pregatita de Fabio Cannavaro, scor 3-1. Toate golurile au fost semnate de formația…