Echipa antrenata de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, in urma victoriei obținute in fata formatiei Fenerbahce cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, miercuri seara, la Istanbul. In tur, la Lodz, in Polonia, cele doua echipe au remizat, scor 0-0. Miercuri seara, Dinamo Kiev s-a impus in deplasare, prin golurile marcate de Vitali Buialski (57) si Oleksandr Karavaev (114), introdus in minutul 91. Pentru Fener a inscris Attila Szalai (89). Fanii echipei turce au inceput sa cante si sa scandeze numele lui Putin dupa ce Dinamo Kiev a deschis…