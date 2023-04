Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul din Alba Iulia, Lucian Nicolescu, duce Naționala de gimnastica artistica la Mondiale, ca antrenor de pregatire fizica Echipa masculina a Romaniei s-a clasat pe locul 11 la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Antalya (Turcia), astfel ca a obtinut calificarea la Campionatele…

- Echipa feminina a Romaniei s-a clasat pe locul 5 la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Antalya (Turcia), miercuri, iar aceasta performanta s-a asigurat calificarea la Campionatele Mondiale din toamna de la Anvers.

- Echipa masculina a Romaniei s-a clasat pe locul 11, marti, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Antalya (Turcia), astfel ca a obtinut calificarea la Campionatele Mondiale de la Anvers (Belgia).

- Echipa masculina a Romaniei s-a clasat pe locul 11, marti, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Antalya (Turcia), astfel ca a obtinut calificarea la Campionatele Mondiale de la Anvers (Belgia), potrivit Agerpres.

- Echipa masculina a Romaniei s-a clasat pe locul 11, marti, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Antalya (Turcia), astfel ca a obtinut calificarea la Campionatele Mondiale de la Anvers (Belgia).Tricolorii aveau nevoie de o clasare in primele 13 echipe pentru a reusi calificarea la…

- Echipa feminina a Romaniei a ocupat locul 8 la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica pentru juniori de la Antalya (Turcia), cu 97,964 puncte.Alexia Vanoaga, Crina Tudor, Alexandra Florea si Anamaria Mihaescu au totalizat 25,400 puncte la sarituri, 22,766 la paralele, 25,232 la barna si 24,566…

- Fotbaliștii de la Oțelul Galați aflați in cantonament in Turcia au transmis un mesaj la puțin timp dupa producerea cutremurului devastator. Delegația clubului nostru din cantonamentul din Antalya este in siguranța, au anunțat reprezentanții echipei galațene. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania a obtinut trei medalii, una de argint si doua de bronz, la Campionatele Mondiale de bob Under-23 de la Winterberg (Germania), desfasurate in weekend. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …