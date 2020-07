Echipa Edmonton Eskimos își schimbă numele, considerându-l rasist Echipa de fotbal american canadiana Edmonton Eskimos a anunțat marți ca își va schimba numele, termenul &"eskimos&" (eschimoși) fiind considerat rasist, relateaza AFP.



Consiliul de administrație al clubului din Edmonton &"a luat decizia de a nu mai folosi cuvântul 'eschimos' în numele echipei&", a anunțat conducerea clubului într-un comunicat.



&"Deși mulți fani sunt dedicați pastrarii actualului nume, alții sunt din ce în ce mai inconfortabili cu acesta&", a continuat comunicatul.



Termenul "eschimoși" este considerat jignitor de inuiți…

Sursa articol: hotnews.ro

