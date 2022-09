Stiri pe aceeasi tema

- Elena Roata, profesor de Limba și Literatura Romana la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, unul dintre cei mai apreciați dascali din județul Gorj, s-a stins din viața intr-un mod neașteptat.

- Profesoara Elena Roata a murit, marți, dupa ce a cazut in strada, in centrul orașului Targu Jiu. Potrivit SAJ Gorj, Elena Roata ar fi suferit un infarct miocardic.La fața locului au ajuns echipaje medicale ale SMURD și Ambulanței Gorj, care au efectuat manevre de resuscitare, insa, din pacate, n-au…

- Zece elevi de clasa a VIII-a de la Colegiul Național „Zinca Golescu” din Pitești vor reprezenta Romania la Campionatul Mondial de Robotica 2022, organizat in Brazilia, intre 5-7 august.Echipa „TehnoZ Lightning Bolts” s-a calificat dupa ce a obținut titlul de vicecampioana la Competiția Naționala de…

- Echipa Romaniei, formata din patru elevi de la licee din Bucuresti, Timisoara, Roman si Targu Jiu a obtinut locul al treilea, in ordinea punctajelor totale obtinute, din 47 de tari participante la Olimpiada Internationala de Lingvistica. Doi dintre reprezentantii Romaniei la olimpiada de Lingvistica…

- Elevii romani care au participat la Olimpiada Internaționala de Lingvistica (IOL) 2022 au obținut o medalie de aur, una de argint și una de bronz. Mihai-Alexandru Bratu de la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu – medalie de aur Vlad-Ștefan Oros de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”…

- Țari precum Austria sau Elveția sunt catalogate de foarte multa lume drep raiul pe pamant. Deosebit de frumoase, cu peisaje luxuriante și natura cat vezi cu ochii, aceste destinații sunt perfecte pentru o escapada in aer liber, departe de agitația urbana. Pana sa dai o fuga acolo, afla ca și Romania…

- 33 de pacienți ai Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu din Targu Jiu au fost evacuați, din cauza unei degajari de fum pe casa liftului. Potrivit ISU Gorj, sesizarea anunța un incendiu la liftul de serviciu al Spitalului „Tudor Vladimirescu”, secția Chirurgie. Fii la curent cu…

- Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben, valabila pentru 14 județe din Romania. Meteorologii anunța vant puternic in cea mai mare parte a Moldovei, in sud-estul Transilvaniei, precum și in Carpații de Curbura și local in Carpații Meridionali.