Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac a fost reales președinte al PMP la congresul desfașurat sambata la București. La congres nu a participat și Cristian Diaconescu, fostul președinte al PMP, care a susținut ca a fost incalcata procedura in momentul convocarii congresului. Eugen Tomac este eurodeputat din 2019, iar in perioada…

- Cea mai tanara actrița a teatrului maghiar timișorean debuteaza in aceasta seara intr-unul din cele mai captivante spectacole ale acestei stagiuni, piesa „La comun”. Sarolta Vass are doar 18 ani, o varsta apropiata de cea a personajului pe care-l interpreteaza, adolescenta Freja. Nascuta la Timișoara,…

- Colegiul Național «Mihai Viteazul» Slobozia iși suspenda cursurile pentru 5 zile, din cauza pandemiei de COVID-19. Conducerea unitații susține ca a luat aceasta decizie in urma imbolnavirii profesorilor și personalului auxiliar. Elevii invața in sistem on-line Potrivit declarațiilor profesorului Vitalie…

- Inotatorul Avram Iancu, de meserie bibliotecar la Petrosani, judetul Hunedoara, cel care a inotat 12 ore neintrerupt anul trecut in Canalul Bega, la Timisoara, a castigat prestigiosul premiu "Performance of the Year 2021" la inotul in ape deschise. El este primul roman care obtine acest premiu, conform…

- Școlile fac cu greu fața valului de infectare cu coronavirus. Suplinirea profesorilor este dificila, iar in randul elevilor numarul infectarilor crește chiar de la o ora la alta. In Craiova sunt și situații in care clasele au stat și 10 zile on-line și dupa doua zile de invațamant fața in fața au fost…

- Liderul PMP Buzau, Adrian Mocanu, ii cere demisia lui Cristian Diaconescu din funcția de președinte al formațiunii: „Din pacate, formula de conducere incropita dupa alegerile generale din 2020 nu a raspuns așteptarilor mari pe care membrii PMP le aveau”. „Partidul Mișcarea Populara trece prin momente…

- De luni, in Dolj, toate clasele isi desfasoara activitatea fata in fata . Revin in banci si elevii care invatau online dupa aparitia primului caz de COVID-19, a anuntat conducerea ISJ Dolj, dupa ce Ministerul Educatiei a schimbat scenariile de functionare a unitatilor scolare. „De luni, vor putea sa…

- Mai multe școli din Craiova achiziționeaza in aceasta perioada tablete și laptopuri pentru toți elevii și cadrele didactice titulare, iar pentru clase cumpara table inteligente dar și sisteme all -in- one, ecrane de proiecție, routere. Directorii unitaților de invațamant spun ca noile sisteme vor fi…