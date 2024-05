Stiri pe aceeasi tema

- Șuta Teodora (www.b1tv.ro) Echipa de robotica AICitizen a Colegiului „Alexandru Ioan Cuza” din Focsani a castigat Campionatul Mondial de robotica First Tech Challenge, organizat in Statele Unite ale Americii (SUA). La Campionatul Mondial de robotica au participat peste 200 echipe din toata lumea Campionatul…

- Echipa de robotica RO2D2 a Colegiului Național „ Mihai Viteazu” din Ploiești s-a incununat de succes, prin obținerea titlului de vicecampioni mondiali din cadrul Campionatului Mondial de Robotica de la Houston, Texas. „Ro2D2 pune Ploieștiul, Capitala Tineretului din Romania, pe harta mondiala a performanțelor…

- UPDATE, 21 apr 2024 – Echipa de robotica AICitizen a Colegiului ‘Alexandru Ioan Cuza” din Focsani, este castigatoarea Campionatul Mondial de Robotica ‘First Tech Challenge’, care s-a desfasurat in aceasta saptamana la Houston, in Statele Unite ale Americii. Dupa cum transmite corespondentul RRA Gabriel…

- Echipa de robotica AICitizen a Colegiului "Alexandru Ioan Cuza" din Focsani a castigat campionatul mondial de robotica First Tech Challenge, care s-a desfasurat in perioada 17 - 20 aprilie, la Houston, in Statele Unite ale Americii, a anuntat coordonatorul echipei, profesorul Tiberiu Oprea, potrivit…

- O veste excepționala ne-a adus astazi echipa de robotica AICitizens a Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani: formidabilii elevi cuziști au caștigat finala concursului de robotica FIRST Tech Challenge Romania, organizat in acest weekend la Iași, și vor reprezenta țara noastra la competiția care…

- Echipa de robotica AICitizens a Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani a caștigat finala concursului de robotica FIRST Tech Challenge Romania, organizat in acest weekend la Iași, și va reprezenta țara noastra la la competiția care va avea loc in luna aprilie in Houston, SUA. Anunțul a fost facut…