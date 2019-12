Echipa de campanie a lui Donald Trump a anuntat luni ca va retrage acreditarile jurnalistilor Bloomberg, acuzand agentia de presa de "lipsa de impartialitate" in acoperirea prezidentialelor din 2020 dupa intrarea in cursa a patronului sau, Michael Bloomberg, relateaza AFP.



Presedintele american a scris luni seara un mesaj pe Twitter pe aceasta tema, numindu-l pe potentialul sau rival "Mini Mike" si criticand anuntul agentiei ca se va abtine in continuare de a efectua ancheta asupra lui Michael Bloomberg.



"Mini Mike Bloomberg a ordonat presei sale de mana a doua sa nu ancheteze…