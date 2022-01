Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 5 ianuarie 2022, de la ora 17.00, Baschet Club Municipal Universitar Pitești va intalni la Sala Sporturilor din Trivale pe BC CSU Sibiu in cadrul etapei cu numarul 13 din Liga Naționala de Baschet Masculin. Iata ce spune antrenorul piteștenilor, Tudor Costescu inaintea acestei confruntari.…

- Napoli s-a impiedicat surprinzator in Serie A. Trupa lui Luciano Spalletti a pierdut meciul de pe teren propriu cu Spezia, scor 0-1. Fundașul Juan Jesus a fost ghinionistul serii, cu autogolul din minutul 37.

- Echipa de volei Unirea Dej a suferit o noua infrangere in Divizia A1, scor 0-3 cu SCMU Craiova. Partida dintre SCMU Craiova și CS Unirea Dej – disputata ieri, cu incepere de la ora 17:30, in Sala Polivalenta din Banie – a contat pentru a zecea etapa a Diviziei A1. Trupa lui Danuț Pascu s-a impus in…

- Sepsi Sfantu Gheorghe, formație pentru care evolueaza dejeanca Ștefania Catinean, a castigat, la Arena de Baschet din Bucuresti, Cupa Romaniei la baschet 3×3 la feminin. Sepsi s-a impus in finala Cupei Romaniei, in fata formatiei Rapid Bucuresti, cu scorul de 21-17. Alina Podar, jucatoarea formației…

- Week-end-ul trecut s-a disputat a șaptea runda din Liga Elitelor Under 15, a patra etapa din play-off-ul Ligii Elitelor Under 16, dar și a patra runda din play-off-ul Campionatelor Naționale Under 17 și 19. In cele patru competiții organizate de FRF, juniorii clubului din Trivale au inregistrat trei…

- Pana in acest moment, in actualul sezon oficial din Cupa Romaniei și campionatul Ligii 3 de fotbal, cele doua echipe prahovene, CS Blejoi și CSO Plopeni, s-au duelat de trei ori. S-a inceput cu un 4-1 sec pentru plopenari, pe arena lor, „Gheorghe Șilaev”, in așa-zisa competiție KO, s-a continuat, apoi,…

- Așa cum eram obișnuiți, meciurile dintre Pitești și Craiova au avut, de fiecare data, o desfașurare aparte, dar și un final palpitant. Se pare ca și in aceasta seara am avut parte de un super joc intre cele doua formații, iar caștig de cauza au avut gazdele, care s-au impus dramatic cu 83-79. Și spunem…

- Echipa feminina de handbal HC Dunarea Braila a reusit o victorie surprinzatoare, in deplasare, scor 29-21 (14-9), in partida cu SCM Gloria Buzau, disputata in devans, contand pentru etapa a opta a Ligii Nationale. In urma acestui succes, formatia braileana a urcat, cel putin provizoriu, pe locul trei…