ECDC: Se intensifică transmiterea infecției Covid-19 pe continentul nostru Centrul European pentru Prevenirea Bolilor (ECDC) avertizeaza ca transmiterea infecției Covid-19 se intensifica pe continentul nostru. ECDC face acest avertisment in condițiile in care țarile europene nu mai furnizeaza date complete privitoare la Sars-Cov-2. ECDC subliniaza ca aceasta intensificare a transmiterii infecției este vizibila, chiar daca datele nu sunt ”la zi”, deoarece țarile nu fac raportari complete. ECDC spune ca amploarea transmiterii infecției nu a atins varfurile anterioare, dar precizeaza ca a scazut foarte mult numarul testelor efectuate. Saptamana aceasta, directorul general… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

