Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce cazul Alexandrei Maceșanu și al Luizei Melencu a ingrozit intreaga țara, este alarma din nou la Caracal. O minora de doar 16 ani a disparut de acasa de aproape doua saptamani, iar de atunci nu a mai fost nici urma de ea. Iata ce au anunțat polițiștii!

- Cautari ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale, in județul Timiș. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca un batran de 70 de ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors.

- Cautari ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca un copil de 13 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Parinții au anunțat poliția dupa o luna și jumatate de la dispariție.

- O fata de 15 ani, din localitatea Botesti, este cautata de politisti dupa ce familia a anuntat disparitia acesteia de acasa, in urma cu doua zile, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu. Minora se numeste Gabriela Andreea Iancu, iar duminica seara a plecat de la domiciliu…

- Copila de 14 ani din Ialoveni care a plecat de acasa cu un tanar de 19 ani a fost gasita. Informația a fost confirmata pentru Știri.md de catre ofițerul de presa Silvia Vetcu. Potrivit poliției, minora și tanarul cu care a plecat de acasa au fost gasiți in municpiul Balți. Actualmente, aceasta se afla…

- O familie de tarani nevoiasi din Botosani, satula sa mai mearga la munca in strainatate, a reusit sa dezvolte acasa o afacere prospera. Toti cei patru membri ai familiei Zahariuc cultiva capsuni si au ajuns cunoscuti in doua judete, pentru gustul aparte al fructelor. Oamenii spun ca orice agricultor…

O minora in varsta de 15 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, nu s-a mai intors la domiciliu din data de 8 iunie, ultima data fiind vazuta in cursul aceleiași zile, in apropierea unui...