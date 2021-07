Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 17 iun – Sputnik. O prima impresie dupa intalnirea de la Geneva este ca președintele Joe Biden a fost facut praf de presa americana. Elegant ca de obicei, Vladimir Putin a avut gentilețea de a nu profita de gafele partenerului de dialog, ci l-a caracterizat ca un ”om politic cu mare experiența”.…

- Fostul președinte american Donald Trump a transmis mai multor persoane din anturajul sau ca va reveni la Casa Alba pana in august, potrivit jurnalistei Maggie Haberman de la The New York Times. Haberman, care a reușit in trecut sa scoata la lumina cele mai impactante știri despre administrația Trump,…

- Presedintele american Joe Biden va sustine singur o conferinta de presa, dupa intalnirea de saptamana viitoare de la Geneva cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat Casa Alba, potrivit The Guardian . Vladimir Putin și Joe Biden se vor intalni miercuri la Geneva. Potrivit Casei Albe, Joe Biden va…

- Trump l-a ironizat pe Biden inaintea intalnirii cu Putin. Mesaje cu multe intelesuri pentru liderul de la Casa Alba, care se pregateste sa discute cu Putin unele dintre cele mai delicate teme de politica internationala. Amintim ca intalnirea istorica dintre cei doi lideri se va desfasura intr-o vila…

- Persoana care cunoaște aceste informații nu a fost autorizata sa vorbeasca public, astfel incat i-a fost pastrat anonimatul. Cyrus Vance Jr., procurorul Manhattan Dist, investigheaza diferite aspecte, precum plațile facute catre femei insuși de Trump, evaluarile proprietaților și compensațiile angajaților.…

- Administratia Biden a declasificat partial setul de reguli emise de administratia precedenta in 2017 pentru operatiunile contrateroriste directe - lovituri aeriene cu drone si razii de comando in afara razboiului conventional. In prezent este in curs o revizuire a acestor reguli care au fost inlocuite…

- Casa cantaretei americane Gloria Gaynor, cunoscuta pentru cantecul "I Will Survive", care a devenit un imn al rezistentei in timpul pandemiei, a fost scoasa la vanzare in statul New Jersey pentru suma de 1,25 milioane de dolari, relateaza EFE. Vila de doua etaje, inconjurata de un teren de 4.000 de…

- Titlurile Uber au coborat in timpul tranzactiilor cu peste 6%, iar cele ale Lyft si DoorDash cu peste 10%. ”Analizam aceasta situatie, dar multi lucratori la cerere ar trebui sa fie incadrati ca angajati…in unele cazuri sunt tratati cu respect, iar in unele cazuri nu sunt tratati cu respect si cred…