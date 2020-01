Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit relatarilor unor membri ai familiei, barbatul in varsta de 50 de ani devenise foarte violent, si suferea adevarate crize de gelozie pe fondul consumului de alcool. Potrivit procurorului de caz, Stelian Olteanu, femeia era maltratata continuu, de aceea a hotarat nu demult sa se separe de barbat,…

- Directoarea de ingrijiri medicale din spitalul din Piatra Neamț, Anca Patriche, care a obținut recent funcția prin concurs, a fost omorata vineri prin injunghiere de soțul ei, chiar in cabinetul din spital. Femeia se mutase cu chirie de cateva luni și povestise colegilor ca nu se simte in siguranța.

- Procurorii care ancheteaza cazul crimei de la Spitalul de Urgența Piatra Neamț spun ca intenția barbatului de 50 de ani de a-și ucide soția, Anca Patriche, director de ingrijiri in cadrul instituției, a fost clara. El a intrat in spital cu cuțitul asupra sa, a injunghiat-o pe femeie, apoi a vrut…

- Directoarea de ingrijiri a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, asistenta Anca Patriche, a fost injunghiata mortal, vineri dupa-amiaza, in incinta unitatii sanitare, de catre sotul acesteia, au declarat, pentru AGERPRES, surse apropiate anchetei. Potrivit surselor mentionate, crima s-a produs…

- Anca Daniela Patriche, directoare de ingrijiri la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, a fost ucisa de propriul sot in interiorul unitatii medicale in cursul zilei de vineri, 10 ianuarie.

- Directoarea de ingrijiri a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, asistenta Anca Patriche, a fost injunghiata mortal, vineri dupa-amiaza, in incinta unitatii sanitare, de catre sotul acesteia, au declarat, pentru AGERPRES, surse apropiate anchetei. Potrivit surselor mentionate, crima s-a produs…

- Directoarea de ingrijiri de la Spitalul de Urgența Piatra-Neamț, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa, vineri, de soț. Acesta a venit in vizita la spital, iar dupa discuții in contradictoriu, și-a injunghiat soția in cabinetul in care inca lucra, ea fiind asistent șef in Secția de Chirurgie.Surse…

- Au iesit la iveala detalii infioratoare despre moartea Esterei, fetita de cinci ani din Baia Mare, care a fost violata si ucisa de propriul var. Timp de mai bine de un an nimeni nu a stiut absolut nimic. Abia dupa ce s-a aflat ca propriul var este criminalul, informatii halucinante au fost aflate.