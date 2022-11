Stiri pe aceeasi tema

- ​Aryna Sabalenka a reușit marea surpriza la Turneul Campioanelor 2022: a trecut in semifinale de Iga Swiatek, scor 6.2, 2-6, 6-1. Bielorusa o va infrunta in ultimul act al competiției pe Caroline Garcia. Sabalenka și-a adjudecat rapid primul set, reușind 3 break-uri. Iga Swiatek a revenit in joc, reușind…

- ​Aryna Sabalenka a reușit marea surpriza la Turneul Campioanelor 2022: a trecut in semifinale de Iga Swiatek, scor 6.2, 2-6, 6-1. Bielorusa o va infrunta in ultimul act al competiției pe Caroline Garcia. Sabalenka și-a adjudecat rapid primul set, reușind 3 break-uri. Iga Swiatek a revenit in joc, reușind…

- Belarusa Arina Sabalenka a produs surpriza la Turneul Campioanelor de la Fort Worth (Texas), competitia de final de sezon a circuitului profesionist feminin de tenis (WTA), reusind sa o elimine in semifinale pe poloneza Iga Swiatek, numarul 1 mondial si principala favorita, in fata

- Sambata seara s-a aflat și ultima semifinalista de la Turneul Campionelor de la Fort Worth (SUA). Caroline Garcia (Franța, 6 WTA) a invins-o pe Daria Kasatkina (Rusia, 8 WTA), scor 4-6, 6-1, 7-6(5) si a obtinut, astfel, biletul pentru careul de ași. Caroline Garcia a obținut o calificare meritata in…

- Maria Sakkari s-a calificat in semifinalele Turneului Campioanelor, dupa al doilea meci de la Fort Worth. Grecoaica a trecut cu scorul de 6-2, 6-4, in 97 de minute de joc, de Aryna Sabalenka. In celalalt meci al grupei, Ons Jabeur a trecut de Jessica Pegula in trei seturi. Cum grecoaica se impusese…

- Jucatoarea poloneza Iga Swiatek si sportiva franceza Caroline Garcia au obtinut victorii in meciurile disputate, noaptea trecuta, in grupa Tracy Austin de la Turneul Campioanelor, competitie care se desfasoara la Fort Worth, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- A doua zi de la Turneul Campioanelor 2022 a adus un nou rezultat surprinzator in „Dickies Arena” din Fort Worth (Texas), Coco Gauff (a patra favorita) fiind invinsa de Caroline Garcia (doar a șasea pe lista capilor de serie). Iga Swiatek nu a avut emoții, lidera mondiala trecand la pas de Daria Kasatkina.

- Aryna Sabalenka a invins-o pe Ons Jabeur, numarul doi mondial, cu 3-6, 7-6(5), 7-5, luni, in finala WTA de la Fort Worth, Texas, in timp ce Maria Sakkari a trecut de Jessica Pegula pentru a razbuna infrangerea suferita in fața americancei, in finala de la