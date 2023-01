Stiri pe aceeasi tema

- Ana Oros Daraban este femeia care a fost ucisa in timp ce alerga in zona Lacul Morii din Bucuresti. Tanara era angajata ca expert in cadrul Directiei de Mediu a Primariei Capitalei. Ea este originara din Baia Mare, fiind absolventa Colegiului Național „Gheorghe Șincai”. Sambata dimineata, femeia a iesit…

