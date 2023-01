Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile belgiene au desfașurat o ancheta ampla pentru a o gasi pe Lucia. De asemenea, pe langa autoritațile belgiene și luxemburgheze, la instrumentarea cazului colaboreaza și poliția romana.

- O romanca, in varsta de 39 de ani, stabilita in orasul german Nurnberg, a disparut fara urma. Femeia, care era insarcinata in opt luni, a fost vazuta ultima data, vinerea trecuta, cand si-a lasat fiica adoptiva la gradinita, informeaza Observatornews. Cum femeia nu si-a luat niciun bun personal cu ea,…

- Alexandra R., in varsta de 39 de ani, a disparut pe 9 decembrie langa Nurnberg, in Germania, iar Poliția nu are deocamdata niciun indiciu. Romanca e insarcinata in opt luni, iar autoritațile au inființat o comisie speciala de ancheta formata din nu mai puțin de 24 de polițiști. Alexandra a fost vazuta…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au blocat intrarea in tara a unui TIR incarcat cu 18,1 tone de deseuri textile provenite din Germania, care in documente erau trecute ca imbracaminte destinata unei firme din Romania, potrivit Agerpres.Potrivit Garzii de Mediu Arad, soferul…

- Autoritațile de la Berlin vor sa reduca numarul persoanelor care se pensioneaza anticipat și sa acorde mai ușor cetațenie imigranților, potrivit declarațiile cancelarului Olaf Scholz, citate de dpa.

- O familie din Bistrița trece prin momente tragice. Marin Rus a plecat acum trei luni de zile in Germania, ca sa lucreze la un hotel, pentru a-și ajuta familia ramasa in țara. De vineri seara nu se mai știe nimic despre el.„A lucrat la o firma și acum la un hotel din Nurnberg. Eu am ramas acasa cu cei…

- Guvernul german le-a recomandat, joi, cetațenilor țarii sa paraseasca Iranul pentru a evita sa fie arestați arbitrar sau condamnați la inchisoare pe termen lung. Autoritatile germane avertizeaza ca cei mai expusi la astfel de situatii sunt cei cu dubla cetatenie, germana și iraniana.