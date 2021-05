Ea e primul cetățean român ales consilier județean în UK Alexandra Bulat a devenit primul cetațean roman ales consilier de comitat (județean) in Regatul Unit, Ea s-a clasat pe primul loc in circumscripția Abbey din orașul Cambridge, din estul Angliei, reprezentand Partidul Laburist. Potrivit RFI, alegerea Alexandrei a fost anunțata pe Twitter de catre Consiliul județean Cambridgeshire, unde au fost publicate rezultatele finale ale alegerilor. Circumscripția Abbey a fost caștigata de Alexandra cu 41,77% din voturi (o ameliorare cu 1,17% a scorului Partidului Laburist obținut in aceasta circumscripție acum patru ani), ea fiind urmata de candidatul Partidului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

