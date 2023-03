Ea e cea mai frumoasă fată din lume /GALERIE FOTO! Fotomodelul Thylane Blondeau s-a întors pe podiumul de modă De mica, Thylane Blondeau a atras toate privirile și atenția celor care alcatuiesc clasamente cu cele mai frumoase fețe perfecte din lume. Daca la șase ani a fost numita ”cel mai frumos copil din lume” (pictorialele sale de atunci, ce reliefau ochii albaștri și parul carlionțat al franțuzoaicei au ajuns in toate revistele dedicate frumosului feminin), de la 15 ani fotomodelul pastreaza titlul unic de ”cea mai frumoasa fata” de pe mapamond. Thylane, fiica fostului mare fotbalist Patrick Blondeau și a modelului francez Veronika Loubry, are o cariera de succes in lumea modellingului, nefiind eveniment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

