E posibil: SPA cu bere, la Bruxelles (VIDEO)

- Belgienii vor putea in curand sa se relaxeze in hamei si orz intr-un centru SPA cu bere care se va deschide in premiera in Belgia, relateaza joi Reuters. Centrul ''Good Beer Spa'' din sudul capitalei Belgiei, Bruxelles, a fost infiintat de Benedict Biebuyck, in varsta de 42 de ani, si…

- Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica…

- CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Doi angajați ai ambasadei Lituaniei, trei ai Slovaciei, precum și cate un angajat al misiunilor diplomatice din Letonia și Estonia trebuie sa paraseasca Rusia in termen de o saptamana, a declarat Ministerul rus de Externe, informeaza RIA Novosti. © Photo : из личного архиваExpert,…

- Miercuri, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, are loc ceremonia de investire a noului ministru al Sanatații. Ioana Mihaila a fost propusa de USR PLUS pentru aceasta funcție. Cine este Ioana Mihaila? Ioana Mihaila s-a nascut in 1980 și este de profesie medic primar endocrinolog și un cunoscut antreprenor…

- Accor a semnat un contract de management cu Daflog pentru operarea unui hotel care funcționa sub brandul Binderbubi in Mediaș, care se va transforma in Mercure Mediaș Binderbubi, al șaptelea hotel Mercure din Romania. Hotelul va fi redeschis in mai 2021, dupa o renovare majora. Hotelul Mercure Mediaș…

- Grupul de firme AAylex, proprietarul marcii Cocorico, și detinut majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca, a investit 15 milioane euro, intr-o noua unitate de productie, unde va produce carnati 100% din carne de pui, cu condimente naturale, fara nitriti, fara nitrati, fara gluten, fara membrana, fara…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice și industriale CTP vrea sa lanseze o oferta inițiala și sa se listeze bursa din Amsterdam. CTP este una dintre primele cinci companii europene de spații logistice și cel mai mare proprietar-dezvoltator1 de spații logistice din Europa Centrala și de Est, in funcție…

- Hotelul Cubix din Brașov, deținut de N&C Turism S.R.L. a semnat un acord de franciza cu grupul Accor și va devenihotel Mercure Brașov. Proprietatea de 57 de camere va intampina primii oaspeți pana la sfarșitul anului 2021, dupa renovare. Accor iși extinde in continuare portofoliul in Europa de Est,…