- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca se face o analiza asupra nivelului pedepselor pentru cazuri precum cele comise in azilele din Voluntari, județul Ilfov, și Bardești, județul Mureș, pentru o posibila modificare a Codului Penal.

- Scandalul “Azilele groazei” continua cu un nou episod, odata cu descoperirea unui alt azil in care oamenii erau ținuți in condiții inumane, in județul Mureș. Azilul groazei din Mureș a fost controlat de instituțiile statului de trei ori in iulie, dar inspectorii spun ca nu au fost gasite nereguli. Centrul…

- Un nou azil cu probleme a fost identificat ieri, in judetul Mures. Este vorba de o unitate din localitatea Bardesti, unde sapte persoane au fost gasite la subsol, in conditii improprii. Acestia se adaugau altor 23 de persoane care figurau in actele oficiale ale azilului. Totul a iesit la iveala in urma…

- Noi stenograme din referatul de arestare al procurorilor DIICOT scot la iveala alte detalii incredibile despre ororile petrecute in azilele de batrani din Ilfov, scrie Buletin de București.Interceptarile aflate la dosar arata ca batranii nu doar ca au fost gasiți in condiții inumane, infometați și batjocoriți,…

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR și liderul grupului senatorial, Claudiu Tarziu, susține ca PSD poarta o responsabilitate majora in scandalul azilelor groazei și-i reproșeaza premierului Marcel Ciolacu ca in intervenția sa publica pe aceasta tema „a evitat cu grija sa pronunțe numele…

- Ministrul Muncii a prezentat fotografiile depuse de cele trei azile atunci cand au cerut licența de funcționare, care arata condiții de hotel de lux, și s-a declarat contrariat. A fost prima ieșire publica a lui Budai de la izbucnirea scandalului privind ororile din azilele groazei, in condițiile in…

- Marcel Ciolacu dispune control la toate caminele de batrani dupa scandalul din Voluntari - Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca a ordonat un control al statului la toate caminele de batrani din țara, dupa ce au fost descoperite condiții inumane in trei azile din localitatea Voluntari.Batrani…