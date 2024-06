Atunci cand efectueaza plați, mulți cetațeni apreciaza confidențialitatea și iși doresc ca datele lor sa fie protejate. Mijloacele actuale de efectuare a plaților electronice nu sunt ideale din acest punct de vedere. Banca Centrala Europeana elaboreaza moneda euro digitala, astfel incat sa reprezinte cea mai confidențiala opțiune de plata electronica, arata instituția financiara, pe Blogul sau, unde […] The post BCE da asigurari, pentru sceptici. Euro digital va fi total ,,confidențial”. Vom vedea. appeared first on Puterea.ro .