E posibil ca Facebook să aibă acces la datele de sănătate şi fitness ale utilizatorilor? Se pare ca da, iar acest lucru va fi posibil cu incepere de anul viitor, atunci cand un ceas inteligent, „pus la cale” de catre cei de la Facebook, va fi pe piața. Ceasul inteligent are un sistem de operare bazat pe Android, care este open-source si poate fi modificat de oricine, plus multe alte facilitați. Este cel mai nou proiect in materie de hardware al Facebook, care i-ar putea conferi acces direct la datele de sanatate si fitness ale utilizatorilor. Plus la funcțiile de mesagerie. Potrivit The Information, smartwatch-ul marca Facebook ar putea fi scos pe piata de anul viitor. Ceasul inteligent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

