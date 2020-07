Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile cu volan pe partea dreapta pot fi inmatriculate in Romania, in anumite condiții. Registrul Auto Roman (RAR) transmite detalii despre statutul legal al acestor autovehicule și cum pot primi Cartea de Identitate a Autovehiculului (CIV) pentru a fi inmatriculate in Romania. Potrivit sursei citate,…

- Mașinile cu volan pe partea dreapta nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania din 1 ianuarie 2021, daca perioada de tranziție dintre UK și Uniunea Europeana nu va fi prelungita Conform RAR,...

- Vehiculele cu volan pe dreapta provenite din Regatul Unit al Marii Britanii nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, cu exceptia situatiei in care perioada de tranzitie dintre UK si Uniunea Europeana (UE), in contextul Brexit, nu va fi prelungita, se arata intr-un…

- bull; Modul in care autovehiculele cu volan pe partea dreapta introduse individual in Romania pot primi CIV este precizat clar in Reglementarile RNTR 7. Registrul Auto Roman explica in detaliu tot ce trebuie sa stiti despre statutul legal al autovehiculelor cu volanul pe partea dreapta si cum poate…

- Masinile cu volan pe dreapta, aduse din UK, mai pot fi inmatriculate doar pana la definitivarea Brexitului. Registrul Auto Roman explica in detaliu tot ce trebuie sa știți despre statutul legal al autovehiculelor cu volanul pe partea dreapta și cum poate primi un astfel de autovehicul Cartea de Identitate…

- Registrul Auto Roman nu va mai opera schimbari pe carțile de identitate ale mașinilor cu volan pe dreapta deja inmatriculate la noi. Este o masura pentru eliminarea de pe șosele mașinile cu volan pe dreapta. Asta deoarece conversia acestora prin mutarea volanului pe partea stanga este o operațiune foarte…

- Registrul Auto Roman (RAR) a lansat, marți, o aplicație unde sunt furnizate informatii despre vehiculele pentru care au fost inregistrate oficial, la societațile de asigurari, avarii produse pe teritoriul...

- Registrul Auto Roman ofera clienților sai, incepand de astazi, date despre daunele vehiculelor inmatriculate in Romania. Mai exact, in doar cateva minute, puteti afla informatii despre majoritatea vehiculelor pentru care au fost inregistrate oficial, la societațile de asigurari, avarii produse pe teritoriul…