Știri Constanta: Actiune de igienizare a Parcului si Lacului Tabacarie

Primaria Constanta, Asociatia Act for Tomorrow si Garda de Mediu isi unesc fortele pentru a curata deseurile aruncate in lacul si in parcul Tabacarie.Actiunea va avea loc sambata, 16 septembrie 2023 iar echipamentul tehnic este pus la dispozitie de organizatori.Cine… [citeste mai departe]