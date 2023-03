Pentru ca Ucraina ne-a luat-o inainte, cerand UE includerea in rețeaua transeuropeana de transport a rutei navigabile prin canalul Bistroe, Romaniei nu i-a mai ramas decat sa reacționeze. Astfel, Senatul Romaniei a cerut, oficial, Comisiei Europene sa introduca portul Sulina in cadrul rețelei TEN-T globale de cai navigabile interioare și sa-și ia angajamentul ferm ca […] The post E pe bune. Ucraina intra cu Bistroe in rețeaua transeuropeana de transport first appeared on Ziarul National .