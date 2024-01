Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 160 de persoane care au solicitat azil la granița estica a Finlandei anul trecut au disparut intre timp, pe fondul unui val brusc de migranți care au sosit din Rusia, a anunțat autoritatea finlandeza pentru imigrație, relateaza vineri, 19 ianuarie, Reuters.Finlanda și-a inchis frontiera…

- Clasamentul pașapoartelor este elaborat pe baza numarului de destinații accesibile fara viza sau prin intermediul vizei electronice, iar datele utilizate provin de la Autoritatea Internaționala de Transport Aerian (IATA), scrie cnnespanol.cnn.com. Aceasta clasificare se bazeaza pe informații actualizate…

- ”Cum 2023 se apropie de final, Revolut, aplicatia financiara globala cu peste 35 de milioane de clienti retail, din care peste 3 milioane in Romania, a dorit sa afle cum a aratat anul care incheie, din punct de vedere financiar, cu bune si cu invataminte pentru viitor. Potrivit unui studiu Dynata realizat…

- Ministerul Apararii organizeaza ample evenimente dedicate zilei de 1 Decembrie, la Bucuresti si Alba Iulia. Ziua incepe cu ceremonii militare, urmate de defilare. La Bucuresti, la Parada Militara Nationala vor participa peste 2.400 de militari si specialisti, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis,…

- Peste 1.500 de militari si specialisti din MApN, MAI, SRI, STS si ANP, precum si aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, vor participa la Parada militara organizata pe 1 decembrie, in Bucuresti, de la ora 11,00, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. „Insamantarea se va face…

- Indragitul artist de muzica Folk, Vasile Șeicaru va susține un concert Live , sustinut de NewsBV.ro, la Centrul Cultural Reduta. Artistul Vasile Șeicaru va susține un concert de muzica Folk , pe 16 noiembrie 2023, incepand cu ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta din Brașov. Pretul unui bilet este de…

- In fiecare an, in ultima duminica a lunii octombrie, are loc schimbarea orei, prin renunțarea la ora de vara si revenirea la Timpul Legal Roman, ora 4.00 devenind ora 3.00. Ziua de 29 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lunga zi a anului. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, schimbarea…