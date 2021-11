Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit ca data de 29 noiembrie 2021 sa fie zi libera pentru salariații din sectorul public, avand in vedere ca marți, 30 noiembrie, și miercuri, 1 decembrie, sunt zile libere nelucratoare conform Codului Muncii.

- Luni, 29 noiembrie, va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public Foto: Arhiva. Guvernul a decis ca data de 29 noiembrie 2021 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public, având în vedere ca marti, 30 noiembrie, si miercuri, 1 decembrie, sunt zile libere nelucratoare…

- Guvernul a stabilit ca luni, 29 noiembrie, sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti, 30 noiembrie, si miercuri, 1 decembrie, sunt zile libere nelucratoare conform Codului Muncii. „Guvernul a stabilit ca data de 29 noiembrie 2021 sa fie zi libera pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat vineri, la inceputul ședinței de guvern, ca Executivul va adopta proiectul prin care ziua de luni, 29 noiembrie, va fi declarata zi libera, astfel incat sa fie realizata o punte cu zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie.„Avem trei puncte importante pe ordinea de zi.…

- Angajatii la stat se pregatesc de o minivacanta de cinci zile la final de noiembrie – inceput de decembrie. Ministerul Muncii a propus ca ziua de 29 noiembrie sa fie declarata zi nelucratoare pentru a putea crea o punte intre zilele de weekend si zilele libere de Sfantul Andrei si 1 Decembrie. „Avand…

- Incepand de vineri, certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu in Italia pentru toti angajatii, atat in sectorul public cat si in cel privat, o masura menita sa incurajeze vaccinarea, dar care se loveste de opozitia a milioane de salariati, scrie AFP, potrivit Agerpres. Prima tara…

- Italia a devenit, joi, prima țara din Europa care face obligatoriu certificatul Covid pentru toți angajații. Guvernul de la Roma a aprobat noua masura prin care certificatele devin obligatorii și pentru angajați din sectorul public dar și din cel privat, relateaza Euronews.

- Guvernul a adoptat luni o Ordonanța care aduce modificari la derularea Programului National de Constructii de Interes Public sau Social (PNCIPS), printre acestea și reglementarea definiției lucrarilor în prima urgența, astfel ca, la categoria riscuri naturale existente, se adauga incendiile și…