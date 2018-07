Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei dambovitene Pietrosita, Ion Dicu, a primit titlul de Cetatean de onoare al localitatii in cadrul unei ceremonii in care au mai fost recompensate cu aceeasi distinctie doua persoane, printre care si senatorul Adrian Tutuianu. Edilul spune ca titlul este onorific, a fost primit de…

- Fostul senator si ministru al Marilor Proiecte in Guvernul Ponta, Dan Sova, a ramas fara titlul de cetatean de onoare pe care orasul Corabia, din judetul Olt, i-l acordase in 2012. Decizia de retragere a titlului, luata de Consiliul Local, a venit ca urmare a condamnarii definitive a politicianului.Alesii…

- Fotbalistul dejean Paul Papp ar putea deveni Cetațean de Onoare al municipiului Dej. Un proiect de hotarare in acest sens va fi inclus pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe ordinare a Consiliului Local Dej. Pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe a Consiliului Local Dej, care va avea loc marți, 24 iulie,…

- Este oficial! Fotbalistul dejean Ciprian Deac a devenit Cetațean de Onoare al Municipiului Dej, un proiect de hotarare in acest sens fiind votat astazi de Consiliul Local. Consilierii locali din Dej, intruniți astazi intr-o ședința ordinara pe luna iunie, au votat in unanimitate (18 voturi ”pentru”)…

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac ar putea deveni cetațean de onoare al municipiului Dej. Anunțul a fost facut astazi, 22 iunie, pe Facebook, de consilierul local Marius Butuza. Cel mai probabil, un proiect de hotarare in acest sens urmeaza sa fie inclus pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe ordinare…

- Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal Constanta din data de 29 mai 2018 se afla si proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL 427 2017 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata…

- Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta ordinara pentru vineri, 18 mai 2018, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul…