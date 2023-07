E oficial! Dosarul cu șină devine istorie Legea debirocratizarii administratiei publice, prin care este eliminat dosarul cu sina si copiile dupa documente emise de institutii ale statului roman, a intrat, marti, in vigoare. ”Este legea fiecarui roman care a pierdut ore la cozi interminabile, care a facut drumuri inutile pentru ca nu avea o hartie”, a transmis Diana Morar (PNL), unul dintre initiatorii actului normativ.”Legea 9/2023, a debirocratizarii, a carei initiator sunt, a intrat oficial in vigoare astazi, 4 iulie (…) fiecare roman trebuie sa afle ce drepturi are prin aceasta lege, care elimina cateva elemente birocratice de referinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

