Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul a inchis granițele cu Cehia, Slovacia și regiunea austriaca Tirol și imediat au izbucnit tensiuni intre Germania și Comisia Europeana. Guvernul german a luat aceasta decizie din cauza numarului foarte marte de imbolnaviri cu COVID-19 din aceste zone. In plus, focarul din Austria este provocat…

- Demersuri pentru a menține libera circulatie a marfurilor Arhiva foto: Razvan Stancu Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din România cere Guvernului sa intervina la nivel european pentru a preveni barierele în calea liberei circulatii a marfurilor si pentru…

- Comisia Europeana incearca sa puna ordine in restrictiile la libera circulatie dupa inchiderea frontierelor decisa de Germania si Belgia impotriva propagarii diferitelor variante de coronavirus, in pofida recomandarilor adoptate la nivel european, transmite AFP, citata de La Presse.ca, potrivit Agerpres.…

- Tensiuni intre Germania și Comisia Europeana, dupa ce Berlinul a inchis granițele cu Cehia, Slovacia și regiunea austriaca Tirol. Guvernul german a luat aceast decizie din cauza numarului foarte marte de imbolnaviri cu COVID-19 din aceste zone. In plus, focarul din Austria este provocat de tulpina sud…

- UE stabilise deja un "semafor" de culori pentru a desemna gravitatea epidemiei pe zone in fiecare din cele 27 de tari membre. Cresterea numarului de infectari, aparitia versiunilor mai contagioase ale virusului si faptul ca mare parte din continent era deja "zona rosie" a impus insa crearea unei noi…

- Compania germana BioNTech estimeaza ca poate produce doua miliarde de doze de vaccin anti-Covid in 2021, peste obiectivul anterior, de 1,3 miliarde de doze, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Estimarea se bazeaza pe ”noul standard” care permite extragerea a șase doze din fiola in loc de cinci, dar…

- Romanii, intre europenii care iși gasesc cel mai greu un job. Romania are una dintre cele mai mici rate ale locurilor de munca vacante din UE Rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana si din zona euro s-a situat la 1,7% in trimestrul trei din 2020, in crestere de la 1,6% in precedentele…

- Rata somajului s-a mentinut la 7,6% in Uniunea Europeana in octombrie si a scazut la 8,4% in zona euro, de la 8,5% luna precedenta, iar printre tarile cu cele mai scazute rate ale somajului se afla si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In…