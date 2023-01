Stiri pe aceeasi tema

- Ediția 2022-2023 a UEFA Champions League propune meciuri foarte interesante pentru fanii fotbalului. Duelurile se anunța a fi foarte echilibrate, dar și pline de spectacol. Toate partidele de pe lista optimilor de finala sunt tentante, insa doar doua se remarca in mod cu totul și cu totul deosebit.…

- Liverpool nu scapa nici in 2023 de inconstanța care a urmarit-o tot sezonul. In primul lor meci din 2023, „cormoranii” au fost invinși clar pe terenul lui Brentford, 1-3, și raman deocamdata in afara locurilor de Champions League. Liverpool, care venea dupa patru victorii consecutive in Premier League,…

- Meciul dintre campioana en titre, Manchester City, si Chelsea, finalista de anul trecut, reprezinta capul de afis al turului trei (32-imi) al Cupei Angliei la fotbal, care include cinci dueluri intre echipe din Premier League, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Liverpool, detinatoarea trofeului, va…

- Liverpool o va intalni pe campioana Spaniei, Real Madrid, in faza optimilor din UEFA Champions League, intr-o reeditare a finalei Ligii de sezonul trecut. Atunci, gruparea de pe „Santiago Bernabeu” se impunea cu scorul de 1-0 in fața trupei conduse de Jurgen Klopp. Unicul gol al finalei a fost marcat…

- Internationalul englez Ben Chilwell s-a accidentat in finalul meciului castigat de Chelsea Londra in fata formatiei Dinamo Zagreb (2-1), miercuri in Liga Campionilor la fotbal, punand sub semnul intrebarii participarea sa la Cupa Mondiala din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie), informeaza Reuters,…

- Antonio Rudiger (29 de ani), fundașul central german al deținatoarei trofeului UEFA Champions League, Real Madrid, a fost cusut de medici in vestiar dupa accidentarea cumplita suferita in partida pe care spaniolii au disputat-o la Varșovia, in fața lui Șahtior Donețk. Ucrainienii au deschis scorul…

- Real Madrid a smuls o remiza pe terenul lui Șahtior Donețk (s-a jucat in Polonia) la ultima faza a partidei. Meciul din Champions League s-a incheiat 1-1 și a fost ultima partida jucata de galactici inainte de El Clasico din weekend.

- Paulo Dybala (28 de ani), argentinianul Romei, a suferit o leziune musculara executand penaltyul victoriei cu Lecce (2-1). Avea lacrimi in ochi cand a fost inlocuit. Cu 40 de zile inaintea Campionatului Mondialul din Qatar, Paulo Dybala e ingrijorat. Se teme sa nu piarda turneul final. ...