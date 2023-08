Stiri pe aceeasi tema

- Prima procedura de crioablație percutanata hepatica din Romania a fost realizata, recent, la Laboratorul de Radiologie, Imagistica Medicala și Radiologie Intervenționala din cadrul IC Fundeni, condus de prof. dr. Ioana Lupes. Procedura a fost efectuata de dr. Radu Dumitru, medic primar radiologie imagistica,…

- Relația de incredere pacient-medic este „zdruncinata” in Romania, fiind vorba despre un fenomen care a inceput in urma cu mulți ani, dar s-a accentuat și mai mult in timpul pandemiei și dupa aceasta. Refacerea acestei relații de incredere trebuie sa fie unul dintre obiectivele Colegiului Medicilor,…

- Laboratorul de Pomicultura Integrata al Facultații de Horticultura din cadrul Universitații de Științe Agronomice si Medicina Veterinara București a organizat o degustare de afine pentru public. Oameni din cele mai diverse categorii profesionale au fost invitați sa deguste și sa noteze 31 de sortimente…

- ”Ceasul bun” este o aplicație pe care persoanele din azile, centre medico-sociale sau spitale de psihiatrie o pot folosi pentru a semnala abuzurile fizice sau emoționale. De asemenea, cu ajutorul acestei aplicații aceste persoane pot solicita transferul intr-un alt centru. Potrivit europafm.ro, cei…

- Viceprimarul Sibiului, Alexandru Dumbrava (PNL), a recunoscut ca a comis fraude cu subventii inainte de mandat și a acceptat o pedeapsa de 2 ani si 3 luni de inchisoare, cu suspendare pe o perioada de 3 ani, anunța Parchetul European (EPPO) de la Bucuresti. De asemenea, edilul a fost de acord cu prestarea…

- Planul ministrului Rafila de trecere a azilelor groazei in subordinea spitalelor de psihiatrie este absurda si ilegala, transmite deputatul USR Emanuel Ungureanu, care atrage atentia ca aceasta schimbare va produce o catastrofa iminenta. „Rafila a venit cu ideea catastrofala sa asocieze sectiile de…

- Dr. Radu Popa, fondatorul Centrului Medical Speranta, este primul medic cu specializare in cardiologie pediatrica din Craiova si din Oltenia. Medicul Radu Popa este, in prezent, singurul doctor din Craiova care a obținut diploma de medic specialist in cardiologie pediatrica, dupa parcurgerea curriculei…