E diferit? Cât reprezintă doza Pfizer pentru copiii între 5 și 11 ani, față de cea administrată adulților Autoritațile sanitare din Romania se pregatesc pentru campania de vaccinare anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. In acest sens s-a desfașurat deja prima ședința CNCAV pe aceasta tema. Printre cele mai importante subiecte discutate in ședința CNCAV au fost: momentul in care EMA va aproba vaccinul pentru aceasta categorie de varsta, locurile in care se pot vaccina copiii, dar și categoriile de afecțiuni pentru care imunizarea anti-COVID este necesara. Odata aprobat și in Europa, administrarea vaccinului Pfizer-BioNTech pentru copii, in doza redusa, va fi facuta din decembrie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, a oferit, marți, detalii despre vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. “Pentru administrarea vaccinului copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Schema de vaccinare consta in doua doze administrare la interval…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. si partenerul sau german BioNTech SE au anuntat vineri ca au transmis Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) datele medicale obtinute dintr-un studiu clinic care sprijina utilizarea vaccinului lor anti-COVID-19 la copiii din grupa de varsta 5-11 ani, informeaza…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. si partenerul sau german BioNTech SE au anuntat vineri, 15 octombrie, ca au transmis Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) datele unui studiu clinic medical in vederea utilizarii vaccinului lor anti-COVID-19 la copiii din grupa de varsta 5-11 ani, informeaza…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, anunța schimbarea schemei de vaccinare anti-coronavirus. Astfel, persoanele sever imunodeprimate, precum pacienții oncologici, cei care vin dupa un transplant de organ sau de celule stem hematopoietice, cei cu imunodeficiențe…

- Persoanele sever imunodeprimate, precum pacienții oncologici, cei care vin dupa un transplant de organ sau de celule stem hematopoietice, cei cu imunodeficiențe primare, HIV/SIDA sau alte afecțiuni cronice grave, vor fi vaccinate la schema inițiala cu 3 doze de vaccin impotriva COVID-19, iar dupa 6…

- Persoanele cu raspuns imun scazut, trei doze de vaccin de la prima schema Foto. RoVaccinare. Persoanele cu raspuns imun scazut vor fi imunizate anti COVID înca de la prima schema cu trei doze de vaccin, a declarat miercuri, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor…

- Autoritațile au tras un semnal de alarma, marți, pe pagina de Facebook RO-Vaccinare, anunțand ca Romania se afla pe locul doi in Europa și 6 in lume in privința deceselor in urma infectarii cu COVID-19 din ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, decesele inregistrate marți in Romania reprezinta 5% din totalul…

- In prezent, Agenția Europeana a Medicamentului evalueaza datele științifice depuse de BioNTech-Pfizer pentru doza a treia, urmand sa faca același lucru și cu dosarul celor de la Moderna.”Din calendarul de evaluare, foarte probabil ca in prima saptamana din luna octombrie se va emite autorizarea pentru…