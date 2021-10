Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constitutional din Polonia a decis joi ca unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu Constitutia tarii, punand in discutie un principiu-cheie al integrarii europene, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Guvernul partidului nationalist Lege si Justitie (PiS) este implicat…

- Ernest Johnson, un criminal condamnat la moarte, a fost executat marți în statul american Missouri dupa ce guvernatorul Mike Parson și Curtea Suprema a Statelor Unite au respins solicitarea de clemența formulata de papa Francisc pe motiv ca barbatul ar suferi de un handicap mintal, relateaza The…

- Premierul Florin Cîțu insista ca, deși se schimba structura politica a guvernului prin ruperea coaliției cu USR PLUS, guvernul sau nu trebuie sa mearga în Parlament pentru un nou vot de încredere, ci doar pentru miniștrii înlocuiți. ”Eu nu îmi permit sa interpretez…

- Mai mult de 10.500 de imigranti, printre care numerosi haitieni, au asteptat vineri sub un pod, la granita sudica a Statelor Unite, pentru a fi preluati de politia de frontiera. O situatie de criza exploatata imediat de opozitia fata de presedintele Joe Biden, potrivit AFP. Peste 10.500 de oameni, intrati…

- Mai multi de 10.500 de imigranti, printre care numerosi haitieni, asteptau vineri sub un pod la granita sudica a Statelor Unite sa fie preluati de politia de frontiera, o situatie de criza exploatata imediat de opozitia fata de presedintele Joe Biden, relateaza AFP. Peste 10.500 de oameni,…

- Noua lege anti-avort din Texas le permite cetațenilor privați sa dea în judecata orice persoana pe care o suspecteaza de „ajutarea și susținerea” unui avort și sa îi ceara despagubiri de minim 10.000 de dolari, indiferent daca au vreo legatura sau nu cu aceasta, relateaza Business…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta si a criticat ferm o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas. „Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional recunoscut in verdictul Roe v. Wade”, a spus Biden…

- Exploziile de lânga Aeroportul Internațional Hamid Karzai din Kabul au șocat opinia publica internaționala și liderii mondiali care și-au exprimat condoleanțele și solidaritatea cu poporul american și cel afgan, condamnând în termeni duri atacul terorist, relateaza Fox News.Președintele…