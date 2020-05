Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii care sunt depistati pozitiv cu noul coronavirus dupa cateva saptamani de cand au fost declarati vindecati de COVID-19, par sa nu mai fie contagiosi, arata un studiu facut in Coreea de Sud, potrivit Bloomberg.

- Vești proaste de la OMS! Coronavirusul a reaparut deja in focare unde fusese suprimat Dr. Maria Van Kerkhove, coordonatoarea pe partea tehnica a echipei de raspuns la COVID-19 a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a avertizat ca noul coronavirus incepe sa reapara in mai multe locuri in care fusese deja…

- Cinci angajați și administratorul brutariei din Alba Iulia au fost confirmați POZITIV cu COVID-19, iar activitatea societații a fost suspendata. Administratorul firmei se pare ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la Cluj, unde s-a deplasat cu probleme de sanatate mai vechi și unde i s-a facut…

- Un angajat al Penitenciarului Bucuresti-Jilava a fost confirmat pozitiv, marti, la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat transmis de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).

- Senatorul constanțean Vergil Chițac (57 ani) și soția acestuia au fost depistați pozitiv cu coronavirus, vineri. Bogdan Huțuca, șeful PNL Constanța, a declarat ca s-a autoizolat la domiciliu pentru ca s-a intalnit la randul sau cu senatorul Chițac, care nega vehement ca este suspect de coronavirus.…