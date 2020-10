Stiri pe aceeasi tema

- În capul de afis al serii, FC Barcelona a învins-o pe Juventus cu 2-0, la Torino. Catalanii s-au impus prin golurile marcate de Ousmane Dembele și Lionel Messi, în timp ce Alvaro Morata a trimis de trei ori mingea în poarta, însa de fiecare data a facut-o din poziție de…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a scapat printre degete victoria in meciul cu Ferencvaros de la Budapesta, incheiat cu 2-2, miercuri seara, in Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce formatia ucraineana a condus cu 2-0. Dinamo a avut 2-0 la pauza, prin golurile marcate…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul sustinut, miercuri, in deplasare, cu Ferencvaros, dupa ce a condus cu 2-0. Tot miercuri, in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor, FC Barcelona a invins Juventus, scor 2-0. Torinezii au avut trei goluri…

- Cristiano Ronaldo va rata revederea cu Lionel Messi, de pe terenul de fotbal. Jucatorul echipei Juventus Torino a ieșit pozitiv la ultimul test de coronavirus, informeaza Daily Mail , care citeaza Marca. La data de 13 octombrie, Federația Portugheza de Fotbal a anunțat ca starul echipei a fost testat…

- Echipa pregatita de Mircea Lucescu (75 de ani), Dinamo Kiev, a fost invinsa pe teren propriu cu scorul de 0-2, de Juventus Torino marți seara in prima etapa a grupei G din Liga Campionilor. Alvaro Morata a deschis scorul in minutul 46. Portarul ucrainienilor a respins in fața o minge, iar atacantul…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), de campioana Italiei, Juventus Torino, in primul meci din Grupa G a Ligii Campionilor, la care au avut acces 15.000 de spectatori pe Stadionul Olimpic (capacitate 70.000). Aceasta este…

- Mircea Lucescu (75 de ani) il compara pe Cristiano Ronaldo (35 de ani) cu legendarul Diego Maradona (59 de ani). Intr-o discuție cu jurnaliștii italieni de la Tuttosport, Mircea Lucescu a abordat mai multe subiecte: Cristiano Ronaldo, viitorul adversar de la Juventus in grupele Ligii Campionilor, Andrea…

- Dinamo Kiev, formatie antrenata de Mircea Lucescu, a facut un pas important spre grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins echipa belgiana Gent cu scorul de 2-1, miercuri seara, in deplasare, in prima mansa a play-off-ului competitiei. Vladislav Supriaga (9) si Carlos De Pena (79) au marcat…