Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian de pasageri a crescut in 2022 cu 87,6%, comparativ cu anul anterior, fiind inregistrati 20.971.800 pasageri, fata de 11.176.800 pasageri in 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au…

- In urma invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina la 24 februarie 2022, Rusia a fost lovita de sancțiuni economice dure menite sa o izoleze de sistemul financiar global. In raportul sau publicat marți, 31 ianuarie 2023, Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat ca economia Rusiei va fi mai performanta…

- Ieri , presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Romania va asigura in continuare indeplinirea angajamentelor in directia unei posturi consolidate pe Flancul estic al NATO, va promova importanta strategica a Marii Negre si va continua sustinerea politicii usilor deschise a Aliantei, mentionand ca tara…

- In Targoviște la Clinica Orto Oxacell pe langa pacienții din Romania sunt și pacienți veniți din: Franța, Italia, Spania, Germania, Austria, Marea Britanie, Irlanda, Statele Unite, Canada. Atat pacienții romani, cat și cei straini vin la Targoviște, un oraș de provincie din Romania pentru a beneficia…

- Irakul a anuntat ca a incasat peste 115 miliarde de dolari din vanzarea de petrol, in 2022, o cifra care indica faptul ca tara avanseaza in recuperarea pozitiei sale pe piata, dupa ani de regres din cauza crizelor politice si a coruptiei, scrie agentia EFE, informeaza AGERPRES . Intr-un comunicat, ministrul…

- Irak se afla, de cațiva ani, intr-o adevarata criza politico-economica total nejustificata, avand in vedere ca este una dintre cele mai bogate țari ale lumii. Numai anul trecut, Irak a obținut peste 115 miliarde de dolari doar din vanzarea de petrol. Ministrul irakian al Petrolului, Hayyan Abdul Ghani,…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor discuta miercuri, 4 ianuarie, despre un așa numit „raspuns comun” referitor la persoanele care vin din China, unde epidemia de COVID-19 pare sa fi scapat de sub control, a anuntat Suedia, care a preluat presedintia semestriala a UE, a informat AFP, citata…

- In timp ce Romania este pe ultima suta de metri a pregatirilor de Revelion, in alte parți ale lumii, artificiile anunța deja primele clipe ale anului 2023. Doua insule din Kiribati au fost primele care au trecut cumpana dintre ani, urmate de Noua Zeelanda și Australia.Insula Line și Insula Craciunului…