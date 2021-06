Stiri pe aceeasi tema

- In timpul furtunilor de vara, insotite deseori de descarcari electrice, trebuie sa evitam dusurile si salile de baie, deoarece conductele instalatiilor pot conduce electricitate. Sfaturile vin din partea IGSU și vizeaza toți cetațenii. „Deseori neasteptate, furtunile de vara pot fi periculoase, fiind,…

- Furtunile de vara pot fi periculoase si sunt insotite adesea de descarcari electrice, iar Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) recomanda cetatenilor ca in timpul unei furtuni sa evite dusurile si salile de baie, intrucat conductele instalatiilor pot conduce electricitate. ,,Deseori…

- Furtunile de vara pot fi periculoase si sunt insotite adesea de descarcari electrice, iar Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) recomanda cetatenilor ca in timpul unei furtuni sa evite dusurile si salile de baie, intrucat conductele instalatiilor pot

- Furtunile de vara pot fi periculoase si sunt insotite adesea de descarcari electrice, iar Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) recomanda cetatenilor ca in timpul unei furtuni sa evite dusurile si salile de baie, intrucat conductele instalatiilor pot conduce electricitate.…

- Din data de 12 iunie, la nunți și botezuri pot participa maxim 200 de persoane in interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp de persoana. Condiția este ca participanții sa fi fost vaccinați sau sa prezinte un test negativ Covid-19, potrivit unei hotarari a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru…

- Trei dintre cei cinci membri ai echipajului unui pescador dat disparut in Marea Neagra au fost gasiți morți, luni, trupurile neinsuflețite fiind aduse de valuri la mal. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, doua persoane decedate au fost scoase de valuri la mal in zona…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Ministerul Culturii propune masuri pentru reluarea activitatilor cultural-creative de la 1 iunie 2021, in spatii inchise si deschise, pe baza legislatiei si a recomandarilor autoritatilor publice din Romania. Acestea vor fi analizate de Ministerul Sanatatii si de Comitetul National pentru Situatii de…