- Dustin Diamond a cucerit lumea și și-a facut intrarea în lumea cinematografiei cu rolul Screech din serialul "Salvați de clopoțel". Ajuns la 44 de ani, actorul a primit o veste teribila: a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Postarea de pe contul personal de Facebook:

- Actorul Ion Dichiseanu a fost externat din spital. Acesta a trecut prin momente grele in ultimele saptamani, dupa ce s-a luptat cu o pneumonie severa, pe fondul imunitati scazute datorate varstei.

- Ali Sakallioglu, un barbat in varsta de 56 de ani, s-a intors acasa, dupa 222 de zile petrecute pe patul de spital. El este britanicul care a stat cel mai mult internat, dupa ce s-a infectat cu COVID-19, informeaza Daily Mail.Soferul de taxi, Ali Sakallioglu, a petrecut mai bine de 7 luni in spital,…