Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta a descoperit la U-BT Cluj nu doar un antrenor de marca, sarbul Dusko Vujosevic (60 de ani), ci și un om extrem de interesant, care lupta cu boala pentru a readuce echipei sale supremația interna și recunoașterea continentala. Am avut ocazia sa asistam, recent, la un antrenament al liderului din…

- Probleme grave pentru Jorge. Indragitul artist s-a confruntat cu probleme serioase de sanatate, marti seara, iar fanii au fost foarte ingrijorati cu privire la starea lui. Astazi, artistul a tinut sa-i linisteasca.

- Ionuț Popa (66 de ani), fostul antrenor al formațiilor UTA Arad, Poli Timișoara, CS Mioveni și Poli Iași, are, in continuare, probleme grave de sanatate. Tehnicianul, nascut in localitatea Savarșin, din județul Arad, se confrunta cu probleme medicale din luna martie 2019.De atunci, situația…

- Dupa ce s-a lasat de antrenorat, Emeric Ienei, 82 de ani, s-a retras acasa, la Oradea. Tehnicianul care a cucerit cu Steaua Cupa Campionilor Europeni in 1986 are probleme de sanatate. „Merg zilnic la medic. Traiesc cu medicamente și cu analgezice, bineințeles, uneori mai și mananc”, a declarat Emeric…

- Visul lor a devenit realitate. Marin si Maria Andronache din Falesti, care au probleme grave de sanatate, au devenit parinti. Minunea este ca Maria, fiind țintuita intr-un scaun cu rotile, a nascut pe cale naturala o fetita.

- Un teleormanean a donat copiilor din centrele de plasament produse de igiena de 1.000 de lei, gandindu-se sa ajute pentru ca și copilul lui are probleme de sanatate. A cerut insa un contract de sponsorizare, pentru a fi sigur de destinația produselor, dar nu l-a primit nici dupa o luna, conform Mediafax.Citește…

- Desi are o familie fericita si succes pe scena, Sandel Mihai, celebrul frate al Andrei trece prin momente grele. Artistul a aflat, de curand, ca sufera de o boala grava si ca trebuie sa se opereze de urgenta.