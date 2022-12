Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de siropurile care conțin folcodina, acestea vor fi interzise de Uniunea Europeana deoarece pot provoca o reacție alergica foarte periculoasa in cazul in care cineva are nevoie de o anestezie generala. ”Se folosește de zeci de ani in tratamentul tusei seci, mai ales la copii și adolescenți.…

- Simona Halep trece printr-o perioada destul de grea din viața ei. Cariera ii este pusa in pericol și asta din cauza faptului ca in urma cu doar cateva zile a fost testata pozitiv cu Roxadustat, un medicament aflat pe lista substanțelor interzise. Jucatoarea de tenis se lupta acum pentru a-și demonstra…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Dana Safta, medic ORL și doctor in științe medicale, a dezvaluit ce medicamente ia Simona in fiecare zi. CONTEXT: Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022Halep a fost suspendata…

- Un medic de familie din judetul Sibiu afirma, luni, ca tot mai multi alearga dupa asa-zisele tratamente si scheme pentru imunitate, dar, in acelasi timp, de la an la an, cei mici sunt parca tot mai bolnavi. Medicul are cinci recomandari pentru sporirea imunitatii. "Vad ca multi si tot mai multi alearga…

- MediCOOL este primul show care pune sanatatea pe primul loc. Este o emisiune in care medicul Mihail Pautov, specialist in chirurgie generala la Institutul Fundeni, raspunde la intrebari de natura medicala pentru ca noi sa avem o mai buna viziune despre cum putem avea grija de sanatatea noastra.

- Tot mai multe persoane ajung la medic din cauza durerilor insuportabile de spate. Acestea apar in special in randul persoanelor tinere iar motivele sunt variate. Unul dintre cele mai intalnite este chiar pozitia incorecta pe scaun si la birou. Aceste probleme pot fi cauzate atat din cauza orelor petrecute…