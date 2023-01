Stiri pe aceeasi tema

- Un copli de 3 ani a murit la Brasov din cauza gripei. Este al treilea caz de acest fel din Romania.Din informatiile existente, micutul a fost internat la Spitalul de Pediatrie din Brasov in urma cu trei zilei, cu pneumonie gripala. Pentru ca starea sa s-a agravat, micutul a fost transfera la ATI.In…

- Un copli de 3 ani a murit la Brasov din cauza gripei. Este al treilea caz de acest fel din Romania.Din informatiile existente, micutul a fost internat la Spitalul de Pediatrie din Brasov cu pneumonie. Acesta s-a aflat la ATI insa starea lui de sanatate s-a inrautatit, ulterior survenind decesul.

- Gripa face din nou victime. Un copil de numai trei ani a murit la Brasov, in timp ce era internat la spitalul de pediatrie. Cazul vine dupa ce, in Bucuresti, o tanara de 25 de ani a murit tot din cauza gripei si o alta femeie de 50 de ani a sfarsit la fel

- Autoritațile au confirmat primele doua decese din cauza virusului gripal in Romania. Este vorba despre doua femei de 25 și 50 de ani din București.Romania este in stare de alerta epidemiologica din cauza numarului mare de cazuri de gripa, iar Ministerul Sanatații nu a declarat epidemie ca sa evite restricțiile.…

- Romania e in stare de alerta epidemica din cauza gripei. In ultima saptamana a lui 2022 au fost aproape 5.000 de cazuri de gripa, iar doua persoane si-au pierdut viata din cauza virusului.

- O tanara de 25 de ani din Romania a murit, astazi, din cauza gripei, fiind primul caz de deces in acest an. Fata nu mai suferea de nicio alta boala care ar fi putut sa provoace decesul, astfel ca infecția cu virusul gripal tip A și lipsa unui vaccin in acest sens au dus la sfarșitul tragic.

- Ministerul Sanatații a comunicat lista preparatelor comerciale pentru adulți și copii disponibile in Romania. Este vorba despre: antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa. Alexandru Rafila a precizat ca epidemia de gripa in Romania ar putea fi declarata in viitorul apropiat pe baza datelor…

- Doliu in lumea muzicala romaneasca! Cunoscutul cantareț Nosfe s-a stins din viața la 37 de ani, sambata. Doliu in lumea muzicala romaneasca! Nosfe este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din Romania. „Nu-mi vine sa cred ca postez asta, fratele meu ????. Nu gasesc cuvinte sa spun nimic potrivit ????.…