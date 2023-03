După `Ziua Poliției` vine o lovitură grea în sistem: 4 polițiști, reținuți pentru luare de mită Patru agenți de poliție din județul Brașov au fost reținuți intr-un dosar de corupție. Alte trei persoane au fost reținute deoarece au dat mita pentru a obține serviciile polițiștilor brașoveni. Potrivit anchetatorilor, la finalul cercetarilor au fost reținute șapte persoane. Este vorba despre un agent de poliție rutiera de la Poliția Poiana Brașov, un agent de poliție rutiera de la Poliția Rașnov și doi agenți de poliție de la SPRPCIV Brașov (examinatori/inmatriculare). De asemenea, au fost reținute trei persoane „fara calitate speciala despre care s-a stabilit ca doi au dat mita pentru a obține… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

