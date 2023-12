Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori care și-a propus recent sa studieze efectele antidepresive ale ketaminei a dat peste un fenomen medical, potrivit Yahoo Life!. Concluzia a fost ca efectul placebo poate funcționa ca antidepresiv.

- Incepand de anul viitor, romanii vor putea consuma roșii cu gust de zmeura sau fragi, ori cu țepi. Potrivit informațiilor, cercetatorii de la Banca de Resurse Vegetale din Buzau au reușit sa aclimatizeze și sa omologheze mai multe soiuri de legume.

- Constand dintr-o varietate de țesuturi pregatite pentru a ne proteja impotriva invadatorilor, sistemul imunitar al organismului este o masa de aproximativ 1,8 trilioane de celule, au descoperit noi cercetari. Cat cantarește sistemul imunitar?Cat cantarește sistemul imunitar? Pentru a face o comparație,…

- Misterul serviciilor de intelligence incita constant curiozitatea. Informatiile sunt o marfa in general, dar pentru serviciile secrete sunt instrumente care le ajuta sa protejeze statele. Cine livreaza informatii Aliantei Atlanticului de Nord? Peste 80 de servicii de specialitate. Raspunsul l-am primit…

- Unul dintre cele mai mari avantaje ale vieții in secolul 21 este faptul ca, din cand in cand, apare cineva care inventeaza ceva cu adevarat inovator. In cazul de fața, Jim Koch de la Boston Beer a venit cu un truc care poate fi de mare ajutor pentru toți cei care doresc sa bea o […]

- La inceputurile sale, Pamantul ar fi fost format dintr-un singur continent, dar ulterior s-au desprins suprafețe mari de uscat, care au format 7 continente, in timp ce al 8-lea, Zealandia s-a scufundat in ocean. Cercetatorii au finalizat recent cartografierea celor doua treimi nordice ale Zealandiei,…

- Cercetatorii din Norvegia dezvaluie analize suplimentare ale exploziilor din 2022, precum și o cronologie detaliata a evenimentelor care au implicat conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, pe 26 septembrie anul trecut, transmite The Guardian.

Cercetatorii au realizat sondajul pentru a promova starea de bine pe parcursul intregii durate de viața