Stiri pe aceeasi tema

Șefa Russia Today, Margarita Simonian, a propus luni la televiziunea rusa sa fie distrusa toata infrastuctura civila, inclusiv centralele electrice și nucleare din Ucraina, iar oamenii de acolo sa fie lasați fara curent.

Parisul va stinge luminile turnului Eiffel cu o ora mai devreme decat in mod obisnuit, va reduce temperatura apei in piscinele municipale si va amana incalzirea cladirilor publice in scopul economisirii energiei in iarna aceasta, a spus marti primarul orasului, potrivit Reuters.

Ministrul francez al Culturii, Rima Abdul Malak, a anuntat luni infiintarea "Cameras libres", un program de sprijinire a realizatorilor de filme care sunt privati de dreptul la libera exprimare in tarile lor de origine, informeaza AFP.

Rusia e din ce in ce mai izolata pe plan internațional, dar o mare parte din ruși - sau cel puțin asta spune propaganda de la Moscova - mizeaza in continuare pe Vladimir Putin.

David Popovici a fost felicitat de brazilianul Cesar Cielo, dupa ce romanul a doborat recordul la 100 metri liber detinut de acesta din 2009.

Ministrul francez al Culturii, Rima Abdul Malak, și-a exprimat increderea in accelerarea lucrarilor de restaurare a Catedralei Notre-Dame, al carei obiectiv este redeschiderea la timp pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2024 din Franța.

Catedrala Notre-Dame din Paris urmeaza sa se redeschida credinciosilor si publicului in 2024, a declarat joi ministrul Culturii, Rima Abdul Malak, la mai bine de trei ani dupa ce acoperisul sau a fost distrus intr-un incendiu masiv, potrivit Reuters, potrivit news.ro

Rachete rusești au lovit vineri o zona rezidențiala din orașul Harkov. Autoritațile nu știu inca daca exista victime, potrivit Sky News.