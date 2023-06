Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iulie, Turcia va majora taxa pentru trecerea navelor prin stramtorile Bosfor și Dardanele cu peste 8%. Valoarea de baza a francilor de aur in coeficienți fiscali și de taxa este stabilita la 4,42 dolari pe tonaj net al unei nave comerciale.Aceasta decizie a fost luata de Direcția Generala…

- In plina greva in sistemul de educație, Carmen Iohannis a aparut in public cu un colier de peste 10.000 de euro, ca imagine a unei case de bijuterii, in condițiile in care in calitatea ei de profesoara caștiga sub 4.000 de lei lunar (conform celei mai recente declarații de avere a președintelui Klaus…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a transmis luni, 29 mai, un mesaj de felicitare lui Recep Tayyip Erdogan, pentru realegerea in functie. „Felicitari, domnule președinte Erdogan, pentru realegerea in funcție! Aștept cu nerabdare sa continuam cooperarea stransa, bazata pe Parteneriatul Strategic…

- Portul Odesa a fost avariat in urma unui atac cu drone care a avut loc in noaptea de duminica spre luni. Odesa este principalul port al ucrainenilor de la Marea Neagra prin care se exporta cereale in intreaga lume, informeaza Mediafax.Un atac cu drone a avariat in cursul nopții o parte din infrastructura…

- “Tinand cont de intreaga gama de circumstante si tinand cont de apelurile partenerilor nostri, am sustinut initiativa presedintelui Erdogan atunci cand a propus prelungirea acestui acord pentru inca doua luni, intelegand clar ca aceste doua luni vor fi decisive”, a declarat Serghei Lavrov la o conferinta…

- Premierul moldovean - Dorin Recean se afla in Romania, la București, intr-o vizita de lucru, miercuri, 17 mai, și joi, 18 mai. Acesta participa la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ce se va desfasura la Bucuresti.„Seful executivului va participa la eveniment…

- Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2.Erdogan a caștigat…

- Miron Mitrea susține ca deși alegerile sunt importante in Turcia și pentru contextul zonei Marii Negre, cu toate astea o eventuala infrangere a lui Erdogan nu ar schimba foarte mult lucrurile:"Turcia e țara cu cea mai mare ieșire dupa Rusia la Marea Neagra, ne intereseaza foarte mult ce se intampla…