Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea fluxurilor comerciale globale schimba situatia culturilor agricole din Brazilia, un numar din ce in ce mai mare de fermieri din aceasta tara aliniindu-si culturile in functie de apetitul chinezilor, astfel ca suprafata cultivata cu soia a crescut cu doua milioane de hectare in doi ani,…

- F.T. In urma unor verificari efectuate de catre specialiști din Marea Britanie, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a obținut, recent, certificarea managementului forestier in sistem internațional pentru alte 127.493 de hectare de padure aflate in proprietatea publica a statului, se precizeaza intr-un…

- Procesul de obținere a certificarii managementului forestier in sistem internațional a fost unul complex, ce a presupus mai multe misiuni de audit a specialiștilor unui organism de certificare forestiera din Marea Britanie. Aceștia au verificat, in teren, respectarea criteriilor și standardelor managementului…

- Lucrarile de amenajare a unui nou depozit pentru cariera Roșia a CE Oltenia bat pasul pe loc. Aceasta este constatarea conducerii Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Gorj. Investitia se ridica la 43,5 de milioane de lei și, conform oficialilor...

- Marius Sulincean, liderul Grupului PSD-ALDE din Consiliul Judetean Arad spune ca Cionca si Bilcea cauta tapi ispasitori in loc sa identifice solutii. „In loc sa parcurga pasii necesari, dupa cum este normal, pentru implementarea in conditii optime, la nivelul intregului judet, a proiectului Sistem de…

- Nicoleta Dumitrescu Finalizarea statiei de tratare mecano – biologica din Ploiesti, cea mai noua investitie din Prahova, realizata cu fonduri europene, aduce cu sine si o serie de elemente de unicitate la nivel national. Pe de o parte, este cel mai mare si performant obiectiv de acest gen din Romania,…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader si vicepresedintele Ludmila Sfirloaga au participat luni, 4 iunie 2018, alaturi de Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la demararea probelor tehnologice la Statia de Tratare Mecano-Biologica (STMB) a deseurilor biodegradabile…

- In cadrul sedintei de Consiliu Judetean desfasurata joi, 31 mai, alesii judeteni au aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului pe anul 2018, dar si conturile anuale de executie a bugetelor pe anul 2017, pentru bugetul propriu al judetului. S-a votat si repartizarea sumelor…