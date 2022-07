După secetă, vin puhoaiele. Avertizare de inundații pe râuri din patru judeţe Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de viituri, valabila de joi dimineata in cinci bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, pe parcursul zilei de 28 iulie, intre orele 03:00 – 00:00, vor fi scurgeri pe versanti, torenti si paraie pe mai multe sectoare de rauri din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Arges, Ialomita si Buzau. Specialistii […] The post Dupa seceta, vin puhoaiele. Avertizare de inundații pe rauri din patru judete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata afectata de seceta la culturile la care s-a incheiat recoltatul a crescut la aproximativ 70.562 hectare, din 14 judete, iar procesul de constatare a pagubelor este in plina desfasurare, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Facem precizarea ca in prezent sunt…

- Aproximativ 16.000 de hectare de teren cultivate cu grau sunt afectate de seceta, anunța Ministerul Agriculturii, care prezinta situația din județele Braila, Galati, Ialomita si Teleorman. Procesul de constatare a pagubelor continua. „Ca urmare a secetei pedologice instalate in unele regiuni ale Romaniei,…

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat luni. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ. Acestea vor fi valabile astazi, pana la ora 21:00. Conform ANM, sunt anuntate instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare cod galben de inundatii pentru bazinele hidrografice Jiu, Olt, Vedea, Arges, Ialomita, iar meteorologii au anuntat ca, desi nu se impune emiterea unei noi avertizari pentru toata tara, este posibil sa existe atentionari nowcasting. Ministrul Mediului a convocat…

- Doi tineri de 17 si 21 de ani sunt cautati, sambata dupa-amiaza, in apele unei balti excavate, cu adancimea de patru metri, in localitatea Ionesti, judetul Valcea. Acolo au fost solicitati si scafandrii de la ISU Olt, cei de la ISU Valcea fiind plecati in misiune in Arges.Cei doi au fost gasiti, dar…

- Guvernul a imparțit, pe județe, cele 52,5 miliarde de lei din programul de investiții Anghel Saligny, finanțat exclusiv din fonduri de la buget. Cele mai mari alocari sunt pentru Suceava, Olt și Argeș, iar cele mai mici, la București, Ilfov și Braila. Ministerul Dezvoltarii a publicat lista alocarilor…