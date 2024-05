Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, a fost transferat marți seara, 7 mai, cu un avion al SMURD, de la Cluj-Napoca la „Matei... The post Florin Piersic, transferat cu avion SMURD de la Cluj la Spitalul Matei Balș din București appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

